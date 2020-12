Forte scossa di terremoto in Sicilia nella zona di Ragusa: una scossa di magnitudo 4.9 e 5.4 registrata alle 21.27 del 22 dicembre

Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 21.27 del 22 dicembre in Sicilia. La scossa, di magnitudo tra 4.9 e 5.4, nella zona di Ragusa alle 21.27 di oggi, martedì 22 dicembre. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione in buona parte dell’isola. Sui social network stanno giungendo segnalazioni da Palermo, Messina, Siracusa, Acireale e Catania. Le successive stime da parte dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) hanno individuato l’epicentro del terremoto nei pressi della Costa Ragusana, nel golfo di Gela.

Si tratta di un terremoto di magnitudo 4.6. Il sisma è avvenuto a una profondità 29.6 km, con coordinate geografiche (lat, lon) 36.92, 14.37, nella zona di Scoglitti, in provincia di Ragusa. La terra avrebbe tremato per circa 10 secondi. Grande paura tra i cittadini, alcuni dei quali sono scesi in strada.

LEGGI ANCHE —> Undici condanne per Marco Travaglio: Selvaggia Lucarelli lo difende

Terremoto in Sicilia nella zona di Ragusa, sisma nei pressi della Costa Ragusana