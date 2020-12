Un Posto al Sole anticipazioni 22 dicembre: nuovo dramma per Niko. L’avvocato sta trascorrendo un periodo difficile, ma una visita inaspettata pare aver peggiorato le cose

Niko e Susanna nell’ultimo periodo si stanno riavvicinando molto e tra loro sembra essersi accesa una nuova speranza, soprattutto da quando Niko ha saputo che il ragazzo con cui Susanna si sta vedendo non è altro che un amico ed un collega. Mentre cerca di capire se riallacciare i rapporti con la sua ex fidanzata, si ritrova ad affrontare un nuovo dramma: Ugo. L’avvocato ha deciso di trasferirsi a Milano con Cristina e di lasciare lo studio, e Niko farà di tutto per non perderlo e per far sì che la situazione si risolvi. Per lui alla fine potrebbe esserci una sorpresa.

Un Posto al Sole anticipazioni di stasera: Roberto pronto all’attacco finale

Roberto ha deciso di proporre a Marina di acquistare lui le quote dei Cantieri appartenenti a Fabrizio, mettendola con le spalle al muro. Lei si è sentita costretta a cedere alla sua richiesta, per non far finire l’azienda nelle mani di alcuni stranieri. Roberto, felicissimo di aver centrato il suo obiettivo, crede di aver finalmente ottenuto quello che voleva. Dunque, è finita qua?

La bancarotta dei Cantieri ha creato una grossa frattura tra Marina e Fabrizio: lui ha accusato il colpo di essere stato il responsabile dell’affare del magnante russo andato a monte. Cosa succederà?