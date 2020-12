Undici condanne per Marco Travaglio: Selvaggia Lucarelli lo difende

Selvaggia Lucarelli difende “l’indifendibile” Marco Travaglio. “Undici condanne per diffamazione? Raccontatelo bene”

Selvaggia Lucarelli difende l’indifendibile Travaglio. E Crosetto la zittisce con tre parole https://t.co/TRU1HYdVYR pic.twitter.com/MawGMuOefX — Secolo d’Italia (@SecolodItalia1) December 22, 2020

Il direttore del Fatto Quotidiano è nell’occhio del ciclone per via dei suoi trascorsi con la giustizia. Un utente di nome Yoda, il cui profilo è ancora avvolto nel mistero, ha attaccato pesantemente Travaglio, tirando in ballo i processi che lo vedono coinvolto.

“Marco Travaglio, il televenditore del giustizialismo nostrano di lotta e di governo, ha accumulato undici condanne per diffamazione, di cui una in sede penale“.

Di fronte alle accuse di Yoda, Selvaggia Lucarelli, giornalista del Fatto Quotidiano, è intervenuta in difesa di Travaglio con un tweet.

Selvaggia Lucarelli difende Travaglio: la polemica

“35 anni di giornalismo, la maggior parte delle condanne in sede civile tra cui una per una battuta su Schifani“: così esordisce Selvaggia Lucarelli in difesa di Marco Travaglio. La giornalista, che non ha peli sulla lingua, invita le persone a riflettere prima di puntare il dito contro il direttore del Fatto Quotidiano.

“Centinaia di querele infondate, processi subiti e ingiusti. Le cose vanno raccontate bene“, prosegue la Lucarelli, opponendosi con fermezza alle accuse che circolano sul web nei confronti di Travaglio. Sono in molti, infatti, a reputarlo indifendibile.

Marco Travaglio è spesso ospite di trasmissioni televisive, da “Otto e Mezzo” ad “Accordi e Disaccordi”. Il giornalista è sicuramente una figura che fa discutere, e che non lascia indifferenti gli altri giornalisti e protagonisti della scena politica. Guido Crosetto, replicando al tweet della Lucarelli, scrive così: “Vero, concordo. Per tutti però“.

Per il politico, difendere la posizione di Travaglio significa prendere in considerazione anche quella dei suoi bersagli. Sono molte, infatti, le vittime “giornalistiche” del direttore del Fatto Quotidiano, che spesso non risparmia ai lettori il suo pungente moralismo.