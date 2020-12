Uomini e Donne, in studio arriva l’ultimatum: tensione

Sale il pathos a Uomini e Donne tra Roberta e Riccardo. Due gesti forti in puntata che tengono il pubblico sulle spine

Uomini e Donne, uno dei programmi ideati e condotti da Maria De Filippi, nonostante il tempo continua a tenere incollati i telespettatori alla tv, curiosi di capire quali saranno le sorti di corteggiatori e tronisti.

Protagonisti della puntata di ieri Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri che da poco è tornato sul Trono Over. La donna non si è stata sugli allori ma ha agito in modo forte, facendosi valere e mostrando il suo carattere.

Riccardo Guarnieri che aveva abbandonato il programma perché aveva scelto come sua compagna Ida Platano, è tornato in gioco. Un tronista molto amato dal pubblico che si è rimesso in gioco proprio per trovare l’amore con il programma di canale 5 dopo che la storia con Ida non si è conclusa bene.

Del suo ritorno ne è stata contenta Roberta Di Padua che ha ammesso che vuole riprendere la conoscenza con Riccardo. I due avevano interrotto i rapporti proprio per via del fatto che il pugliese si era interessato ad Ida Platano. Ma ora che lei è fuori dai giochi, Roberta è tornata all’attacco ma con intenzioni ben precise.

Uomini e Donne, l’ultimatum di Roberta a Riccardo

Riccardo ha accettato molto volentieri la proposta di Roberta di riprendere la conoscenza. Evidentemente anche il tronista vuole riprendere da dove i due si erano “lasciati”. E così è stato. I rapporti tra i due stavano procedendo molto bene fino a quando però Ida ha mandato in studio per Riccardo il suo anello di fidanzamento insieme ad una lettera abbastanza pungente.

Così Roberta è stata destabilizzata nuovamente convinta che se Ida tornasse ancora una volta in gioco Riccardo sceglierebbe ancora una volta lei. Ecco che sono iniziati i dubbi. Riccardo, infatti, ha spiegato che per Roberta non nutre un sentimento vero e proprio ancora e ha accettato il corteggiamento di un’altra donna arrivata ad Uomini e Donne.

Roberta è andata su tutte le furie e gli ha dato un ultimatum: o frequentare lei in modo esclusivo oppure rinuncia al loro rapporto per sempre.

Ma Riccardo non ha ceduto, spiegando che non ama questi tipi di comportamenti e ha chiesto di far entrare la nuova donna in studio.