Uomini e Donne, bufera in studio: lite furiosa, interviene Maria De Filippi. Sophie e Matteo hanno litigato bruscamente dopo una bellissima esterna che hanno vissuto insieme

Oggi è scoppiata la lite a Uomini e Donne fra la tronista Sophie e Matteo, uno dei suoi corteggiatori. I due, dopo un’esterna che hanno fatto, si sono avvicinati tantissimo. Sophie ha voluto dare delle dimostrazioni a Matteo che si era dimostrato titubante durante le loro ultime uscite, così gli ha presentato sua madre, gli ha fatto una sorpresa e hanno trascorso un’esterna dove sono stati davvero bene. Però il gelo è calato in studio quando Maria De Filippi ha deciso di fare una domanda.

Sophie e Matteo litigano a Uomini e Donne: lui ha ancora dei dubbi

Maria ha infatti chiesto a Matteo quale sarebbe stata la sua risposta se Sophie lo avesse scelto subito: lui non è riuscito a rispondere e poi ha aggiunto di non essere ancora sicuro. Sophie si è arrabbiata, perché non se lo aspettava. “Dopo l’esterna che abbiamo fatto tu dovevi venire qua sereno e non potevi davvero lamentarti. Ok che sono bionda e ho gli occhi azzurri ma non sono stupida, se tiri troppo la corda poi si spezza. Sai cosa ti dico? Vai a quel paese Matteo“.

Tutti in studio hanno mostrato sostegno a Sophie e un po’ meno a Matteo, non riuscendo proprio a capire quali sono questi dubbi di cui parla ancora oggi. Sophie, in lacrime, è tornata al suo posto.