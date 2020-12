Usa, Biden pronto ad entrare alla Casa Bianca ma Trump è barricato

Elezioni Usa, Trump barricato alla Casa Bianca con Biden pronto ad entrare: lo scenario finale dello scontro

Le elezioni Usa continuano ad essere un vero tormentone della politica internazionale. Biden è stato proclamato e ormai di fatto sta entrando in tutti i pieni poteri che spettano al presidente. Sta nominando i ministri e si appresta ad entrare per la prima volta nella Casa Bianca. Tuttavia, Donald Trump non ha alcuna intenzione di riconoscere la vittoria al suo successore. A gennaio dovrebbe esserci l’avvicendamento fisico alla Casa Bianca ma stando alle ultime indiscrezioni, Donald Trump non ha alcuna intenzione di lasciare la residenza del presidente degli Stati Uniti d’America. “Nessuno sa bene che cosa possa succedere, lui è il presidente per un mese ancora”. E’ quanto dichiarano alla Cnn fonti della Casa Bianca. Trump è circondato da consiglieri che lo spingono a non mollare e a insistere con la teoria del complotto.

Stati Uniti, Donald Trump non vuole lasciale la Casa Bianca

Chi sono i consiglieri di Donald Trump? Innanzitutto c’è Sidney Powell, avvocato e sostenitrice del complotto dei ‘comunisti venezuelani’ per hackerare i servizi elettorali Usa; C’è poi l’ex consigliere per la Sicurezza Michael Flynn, che ha da poco ricevuto la grazia dal presidente e che propone di usare la legge marziale per rifare le elezioni negli Stati chiave dove ha vinto l’avversario Biden. C’è poi Steve Bannon, esponente dell’ultra destra ed ex stratega della Casa Bianca che ora è sotto inchiesta federale. Poi c’è Piter Navarro, consigliere commerciale, con posizioni anti Cina. Poi c’è l’avvocato personale di Trump, Rudolf Giuliani. A lui sono state affidate le campagne a favore della tesi del complotto elettorale ai danni del suo assistito anche se per ora ha collezionato soltanto sconfitte legale.

Trump è circondato da consiglieri fermi e pronti a dimostrare che la vittoria di Biden non è reale. Intanto si avvicina l’avvicendamento. Molti negli States si chiedono cosa accadrà se Trump non vorrà muoversi dalla residenza.