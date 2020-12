Valentina Vignali ci delizia con altri nuovi scatti dedicati agli ultimi giri per la Capitale: gambe di fuori e uno spettacolo pazzesco

Valentina Vignali non si ferma e ci regala anche sotto le feste dei super sexy scatti. La cestista e oggi super influencer è seguitissima sui social e non perde occasione per condividere alcuni momenti della sua vita. E’ tornata a spasso per la Capitale e non di certo senza stile e sensualità.

Bellissime immagini ce le aveva regalata anche sabato mentre si godeva gli ultimi giorni di “libertà” prima della stretta natalizia che entrerà in vigore da giovedì 24 dicembre.

Stupenda mentre camminava per la Capitale di rosa vestita e con degli stivaloni viola con i quali non è passata di sicuro inosservata. Suadente, sorridente e spensierata ha allietato la serata dei suoi tantissimi follower: 2,3 milioni di utenti che la seguono e che sono aumentati a dismisura dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Da allora la sportiva ha spiccato il volo della popolarità e non si è più fermata. Instagram è il suo mezzo di comunicazione preferito e qui i suoi fan la venerano, come è accaduto con le foto di oggi. Per vedere gli scatti vai alla pagina successiva.

Valentina Vignali non teme il freddo: la gonna è cortissima