WhatsApp, come condividere foto e video più velocemente su iPhone

Scopriamo come condividere foto e video più velocemente su WhatsApp tramite iPhone grazie a questa novità dedicata ad iOS

È in arrivo un’interessante novità su WhatsApp per iPhone. Si tratta di una funzionalità che permetterà di condividere foto e video più velocemente nei dispositivi di casa Apple. Questa novità è stata introdotta nella versione beta numero 2.21.10.23 all’interno del programma TestFlight. Non dovrebbe mancare molto per vedere il rilascio della versione stabile su App Store.

In questo modo presto tutti gli utenti dello smartphone dell’azienda di Cupertino potranno utilizzare questa nuova funzione. Con l’aggiornamento in questione dovrebbe arrivare la possibilità di incollare foto e video in maniera simultanea all’interno delle conversazioni di WhatsApp e non solo.

LEGGI ANCHE —> WhatsApp Web, come chiamare e videochiamare su desktop

WhatsApp, la condivisione veloce di foto e video