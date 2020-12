WhatsApp, truffa buoni sconto: attenti a questi messaggi

Attenzione a una truffa che sta girando sulle chat di WhatsApp, si tratta di messaggi che contengono link per ricevere “buoni sconto”

WhatsApp è una grandiosa e diffusissima app di messaggistica istantanea. Praticamente chiunque abbia uno smartphone ha installato nel proprio dispositivo questa piattaforma. Le sue funzionalità sono numerosissime e in costante aumento aggiornamento dopo aggiornamento. Insomma, da più di 10 anni questa app ha finito per cambiare la vita di moltissimi utenti rendendo semplice e gratuito mettersi in contatto con altre persone.

Tuttavia, a volte, utilizzandola si può incappare in delle insidie, poste non dall’applicazione ma da malintenzionati che la sfruttano per raggiungere i loro fini, per nulla leciti. In questo articolo parliamo di un raggiro che purtroppo ciclicamente torna a fare la sua ricomparsa. Si tratta della truffa WhatsApp dei buoni sconto. L’inganno funziona in questo modo.

WhatsApp, truffa buoni sconto: fate attenzione a questi messaggi