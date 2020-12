Alessandra Mussolini ha deciso: “Lascio la politica, voglio ballare”

Alessandra Mussolini lascia la politica e il motivo è incredibile: vuole dedicarsi al ballo, poi spiega l’incantesimo

E’ stato un colpo di fulmine a quanto pare, un amore a prima vista. Alessandra Mussolini e il ballo, un feeling nato all’improvviso, per caso. “Ballando con le stelle è stata un’esperienza fantastica – ha affermato Alessandra in un’intervista al Tempo – non avevo mai ballato prima e non è che avessi fatto corsi di danza o cos’altro. È stata una esperienza anche estrema, a suo modo, perché dovevi imparare una coreografia da professionista”. E’ rimasta entusiasta dall’esperienza del ballo anche perchè le ha rivelato qualcosa di lei che era nascosto: “Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti. Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere”. Del resto, spesso accade che attraverso delle esibizioni del corpo, sportive o artistiche, si rivelano aspetti della personalità.

Alessandra Mussolini, lascia la politica per il ballo

La notizia che fa più rumore, però, non è tanto la passione per ballo. Alessandra Mussolini, infatti, ha deciso di non dedicarsi più alla politica. Il ballo è stata la spinta per mollare e gettarsi anima e cuore in questa nuova esperienza che la entusiasma. Nonostante il 2020 le abbia portato in dono questa novità, Alessandra Mussolini non può fare a meno di osservare la terribile annata per gli italiani sono vari punti di vista. Tuttavia, si dice ottimista ma rimane scaramantica verso il 2021, il nuovo anno che deve mettersi alle spalle quanto di negativo c’è stato, almeno l’augurio è questo per tutti e anche per Alessandra:

“Ho paura di festeggiare per il 2021 e quindi la mia scaramanzia, come al solito, sarà avere una piccola treccina per il 31 dicembre, con un filino dorato nei capelli, nascosta. Ed è una cosa fantastica. Molto scaramantica”, ha concluso guardando al nuovo anno.