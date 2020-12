Alessia Marcuzzi, balletto sexy e moto ondoso delle curve: “Corri, corri” – FOTO

La conduttrice de “Le Iene”, Alessia Marcuzzi danza sul posto con un movimento sexy da ballerina esperta: da brividi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALESSIA MARCUZZI (@alessiamarcuzzi)

E’ davvero un momento entusiasmante per la conduttrice de “Le Iene”, specializzata in danza moderna per la gioia incontenibile dei fan. Alessia Marcuzzi ha rispolverato una dote che finora non si era mai vista dalle sue parti.

Dopo essere uscita dal tunnel del male, dovuto alla positività da Covid-19 ha ripreso a “sfamare” i fabbisogni del suo pubblico, nella maniera più sexy possibile. Attualmente è molto impegnata sul campo lavorativo, dove non c’è occasione in cui non si esibisce con tutta la gioia e la felicità che abitano in lei.

I backstage de “Le Iene” sono diventati i momenti più belli, trascorsi in compagnia del suo meraviglioso team e di una bellezza mai tramontata, rispetto a ieri. Questa volta la performance in studio non solo diverte i fan ma propone un’Alessia nelle vesti sensuali di ballerina

Alessia Marcuzzi, outfit nero in pelle e uno “stacchetto” provocante