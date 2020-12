Alice De Bortoli, camino, pavimento e tanto relax “in bianco” FOTO

Alice De Bortoli è entrata nel mood natalizio, sfoggia il suo outfit prefestivo e lo mostra in una foto che manda in tilt i fan

E’ una delle tik toker più amate dal web e dai ragazzi, il suo volto angelico manda in tilt chiunque la guardi e le sue foto fanno il giro del web. Il suo sguardo vale più di mille parole, ma i suoi video parlano chiaro: Alice De Bortoli non si ferma più e mira alla vetta del successo. Da Tik Tok a Instagram, i social sono la sua seconda famiglia e la sua community è sempre pronta a supportarla e a imitarla.

Alice De Bortoli: in bianco è un angelo FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ALICE DE BORTOLI (@alice.debortoli)

Alice De Bortoli ha soltanto diciassette anni ed è già un idolo per molti della sua generazione e per i più piccoli che la seguono sui suoi canali social aspettando tik tok divertenti e semplici da imitare. La biondina stupisce ogni volta che pubblica foto e video su Instagram dove ormai è diventata un’influencer. Il suo futuro è ancora tutto da scrivere ma la piccola tik toker sa bene cosa vuole e si sta impegnando per arrivare all’obiettivo. Con la sua ultima foto è entrata nel mood natalizio, in bianco davanti al camino è qualcosa di unico: una dea scesa in terra per scaldare i cuori di tutti i ragazzi. Il web non sta più nella pelle.

“Svengo”, “Dea”, “Wow Ali”, scrivono i suoi fan. Se questo è il suo look prenatalizio, attendiamo con ansia il suo outfit di Natale. Cosa ci aspetta? Non ci resta che scoprirlo.