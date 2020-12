L’allenamento di Martina Colombari: si appoggia sulla palla e sorride… FOTO

Martina Colombari non rinuncia al suo workout, ed improvvisa una sessione di allenamento nella propria casa. L’outfit sportivo fa girare la testa ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Per Martina Colombari, uno stile di vita sano e l’allenamento sono tutto ciò che occorre per essere felici. Proprio in virtù di ciò, l’attrice non rinuncia mai alla propria sessione di workout a casa, munita di tutte le attrezzature necessarie. L’ultimo post di Instagram è la prova della sua passione: in tenuta sportiva, la bella Martina è seduta su una fitball. Con il braccio destro solleva un manubrio da 6 kg, ma il volto non tradisce lo sforzo: la Colombari è sorridente come sempre.

“Giusto! Volere è potere“, “Brava“, sono i commenti dei followers, meravigliati da tanta tenacia.

Martina Colombari: il segreto della sua forma fisica

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

Per Martina Colombari, l’allenamento non è solo una questione di estetica. In primo luogo, infatti, tenersi attivi è il presupposto fondamentale di uno stile di vita sano. In aggiunta, una corretta alimentazione ed un costante esercizio fisico possono contribuire al raggiungimento di un benessere totale per il nostro corpo. E questo Martina lo sa bene.

In uno dei suoi post di Instagram, l’attrice ha scritto quanto segue: “Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza misura“. A giudicare dalle foto e dai video che lei stessa pubblica, la Colombari è la prima ad aver testato questo suggerimento sulla propria pelle.

Non di rado, l’ex miss Italia condivide con i followers alcuni momenti dei suoi allenamenti casalinghi. Come da lei stessa rivelato, l’allenamento è una questione di “sostenibilità della persona“. Proprio attraverso la cura del corpo, secondo l’attrice, si riesce ad acquisire maggior sicurezza e consapevolezza di sé.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Martina Colombari (@martycolombari)

L’attrice, che nel corso degli anni ha subito una radicale trasformazione, offre se stessa come testimonianza delle proprie parole. Il suo fisico, con il passare del tempo, ha tratto benefici dall’attività sportiva, ed appare oggi più scolpito che mai.