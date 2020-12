Allerta alimentare, ritirata dal mercato nota bevanda per presenza di vetro al suo interno

Il Ministero della Salute ha ritirato una bevanda naturale per la presenza di frammenti di vetro al suo interno, il pericolo per i consumatori è alto

Il Ministero della Salute e la Guardia di Finanza sono sempre vigili e attenti nella lotta contro le contraffazioni alimentari e i pericoli che si celano dietro il comparto agroalimentare. I ritiri di molti prodotti sono all’ordine del giorno per etichettature sbagliate, contaminazione di sostanze tossiche all’interno di alcuni elementi, allergeni non segnalati.

L’ultima allerta arriva riguardo una nota bevanda biologica venduta nella catena di supermercati Carrefour. Si tratta del Mirtillo Nettare, venduto in unità di 125 ml x 6, lotto di produzione L133 con data d scadenza 12/01/22.

Il nome del produttore è La Doria Spa, sita in via Nazionale 320, Angri. Il motivo del richiamo è dovuto alla possibile presenza di frammenti di vetro all’interno delle singole unità da bere. Si consiglia pertanto di non consumare il prodotto e riportarlo presso il punto vendita dove è stato acquistato per un cambio merce.

Allerta per i prodotti a base di sesamo, i ritiri continuano

La piaga dell’ossido di etilene nei semi di sesamo importati dall’India ed usati dalle nostre aziende per la produzione di prodotti da forno, continua a mietere vittime. La lista viene aggiornata continuamente dal Ministero che da alcuni mesi sta monitorando la situazione senza creare troppo allarmismo.

Pifferi al sesamo del brand Trevisan Srl, venduto in sacchetti da 250 grammi, lotto di produzione L00824 con data di scadenza 24/08/2021. Il nome del produttore è Monviso Group Srl, sede dello stabilimento Carneliano d’Alba Reg. Moirane 8/A.

del brand Trevisan Srl, venduto in sacchetti da 250 grammi, lotto di produzione L00824 con data di scadenza 24/08/2021. Il nome del produttore è Monviso Group Srl, sede dello stabilimento Carneliano d’Alba Reg. Moirane 8/A. I Ferraresi Grissini ai 7 Cereali del brand Antico Forno della Romagna, confezionati in sacchetti da 250 grammi. Lotti L.2046, L.2047, L.2048 e L.2049.

del brand Antico Forno della Romagna, confezionati in sacchetti da 250 grammi. Lotti L.2046, L.2047, L.2048 e L.2049. Mini Grissini ai 7 Cereali del brand Aligrà, confezionati in vaschette da 500 grammi. I lotti interessati L.2047 e L.2048.

