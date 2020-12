Amelia Fiore, nostalgia estiva: costume leopardato che esplode – FOTO

Amelia Fiore rimpiange i mesi estivi e trascina nella nostalgia i suoi fan: lo scatto in bikini leopardato è da sballo, che curve

La sua partecipazione al noto programma televisivo ‘Uomini e Donne’ l’ha resa piuttosto famosa, sul web è una delle influencer di maggiore tendenza. Amelia Fiore, pugliese di Polignano a Mare, conta un seguito di fan davvero numeroso, ai quali lei regala spesso scatti molto intriganti. Amelia si caratterizza infatti per una forma fisica davvero esagerata e, come lei stessa ha detto, nonostante la bella stagione sia passata da un pezzo ha ancora parecchi scatti da condividere per far trascorrere questo lungo periodo di nuova quarantena. Andate a pagina successiva per scoprire lo scatto di oggi…

Amelia Fiore, fisico esagerato: il fascino dei ricordi, i fan impazziscono