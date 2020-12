Ana Mena, la camicia si sbottona e cede lasciando intravedere… – FOTO

Ana Mena ringrazia i fans sui social ma la camicia che indossa si sbottona e si riesce a vedere quello che sta sotto. Magnifica.

Ana Mena, la cantante spagnola ma amata con le sue hit in Italia, ringrazia i fans per i successi raggiunti. Sicuramente un periodo d’oro costellato di successi, sia in Spagna che in Italia merito delle collaborazioni con Rocco Hunt e gli scorsi anni con Fred De Palma – accompagnato a sua volta quest’ultimo da una sensualissima Anitta – facendole raggiungere traguardi molto alti e ambiziosi. Ana è una bellissima ragazza, nella freschezza dei suoi 23 anni e si gode i risultati delle sue collaborazioni. L’ultima foto pubblicata sui social la mostra in tutta la sua bellezza: gambe nude in primo piano e camicia oversize bianca, modello basic. I più attenti noteranno come la camicia – che sembra quella da uomo – sia sbottonata davanti, un dettaglio piccante perché si nota il reggiseno color panna della cantante. Shorts in denim per completare l’outfit squisitamente primaverile. Ci proiettiamo alla bella stagione, sperando di poterla vivere a pieno, senza restrizioni e soprattutto…senza virus.

Ana Mena e gli shorts super aderenti color carne che hanno bloccato il social

In Spagna è una star: non solo cantante, ma anche attrice e testimonial per i brand di moda. Scelta da PUMA women (in Italia è testimonial Elodie) l’outfit ginnico proposto è sensualissimo: top rosa fluo e shorts color carne con ai lati il nome del marchio internazionale sempre rosa.

I commenti ricevuti dalla 23enne sono tantissimi: tra i numerosi in spagnolo, se ne scorge qualcuno anche in napoletano. Ana Mena ha fatto centro.