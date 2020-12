Anna Tatangelo, serie di scatti da sballo: strepitosa – FOTO

Anna Tatangelo continua ad incantare sui social network: la cantante mette sempre in mostra la sua straordinaria bellezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial)

Anna Tatangelo è attivissima sui social network: la nativa di Sora ama deliziare i suoi 1,7 milioni di follower con scatti in cui mette in mostra la sua bellezza e il suo fascino. I suoi contenuti condivisi in particolare su Instagram sono sempre uno spettacolo d’eros e d’amore. La cantante ha vissuto un’annata davvero movimentata sotto tanti punti di vista. Dopo tantissimi anni, la storia d’amore (iniziata nel lontano 2005) tra la 33enne e Gigi D’Alessio è finita. La Tatangelo ha deciso di cambiare parecchio nella sua vita, cambiando colore di capelli e tentando anche altri generi musicali.

Anna, poco fa, ha fatto impazzire i suoi fan condividendo una serie pazzesca di scatti. Le fotografie sono meravigliose: la sua bellezza è una gioia per gli occhi. Se siete curiosi di guardare le immagini, cliccate su successivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Amelia Fiore, nostalgia estiva: costume leopardato che esplode – FOTO

Anna Tatangelo, serie favolosa di scatti: che bellezza