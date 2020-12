Antonella Mosetti è da brividi: uno sguardo che ammaglia e un fisico da paura: fan completamente in estasi

Da Non è La Rai al Grande Fratello Vip e nel mezzo una carriera ricca di televisione. Parliamo di Antonella Mosetti la sensuale showgirl che fu lanciata, come molte altre sue colleghe, proprio dal programma cult che in breve tempo la fece divenire una delle ragazze più gettonate della televisione.

Pupilla di Gianni Boncompagni, mostra all’Italia intera il suo matrimonio con Alessandro Nuccetelli tramite il piccolo schermo in uno speciale intitolato Fiori d’arancio a Non è la Rai. Dal loro amore la nascita della figlia, Asia, con la quale ha partecipato al Grande Fratello Vip.

Molte le sue apparizioni in tv, soprattutto negli ultimi tempi nei salotti di Canale 5 come opinionista Da Mattino 5 con Federica Panicucci a Pomeriggio Cinque con Barbarella. E poi c’è la danza, altra sua grande passione. Come prima ballerina ha partecipato a Ciao Darwin, a Paperissima Sprint, Quelli che il calcio…, Casa RaiUno e molti altri.

Oggi è una delle regine del web e dei social in particolare con un profilo Instagram super seguito con 667 mila follower.

Antonella Mosetti in versione pantera paralizza

Antonella Mosetti lascia tutti di stucco con le sue performance da ballerina collaudata. Sono diversi i balletti super sexy e con movenze conturbanti che deliziano i suoi fan in completini sportivi attillati e che lasciano intravedere le forme abbondanti. È questo il look con il quale il più delle volte Antonella si mostra divertendosi a ballare su TikTok e ogni volta è un risultato pazzesco.

L’ultimo suo post però non riguarda un belletto ma uno scatto che è comunque super sexy. Una panterona in ginocchio sul pavimento tutta da guardare e gustare con gli occhi che manda completamente in estasi i suoi fan.

Non scrive nulla Antonella a corredo della foto ma inserisce solo una pantera appunto. Tutta era con un body attillatissimo ed i suoi lunghi capelli neri che scendono lungo la schiena.

Le forme del sedere che strabordano da dietro la schiena, trucco delicato e uno sguardo che paralizza. Bagno di like ed emoticon per lei.