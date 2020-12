La famosa conduttrice appare su una spiaggia sdraiata sulla sabbia con di fronte il mare, sembra davvero una sirena

Barbara D’Urso meravigliosa sulla spiaggia, sdraiata sulla sabbia a prendere il sole con il mare infinito e blu davanti a lei. Nella didascalia scrive “Oggi così..”, giornata bella e piacevole per la conduttrice che il 22 dicembre prende il sole in spiaggia. Nelle stories Instagram riprende la distesa di sabbia e mare completamento deserta e dice “io da sola al mare e tutto questo è assolutamente impagabile”. Poi tocca l’acqua con i piedi e urla “è fredda” e continua dicendo che lei è nata al mare e queste sono le sue radici, si sente una bambina.

Barbara D’Urso in vacanza anche lei per natale

La conduttrice ha condotto l’ultima puntata di Pomeriggio 5 prima dello stop per le feste natalizie, venerdì 18 dicembre. Il 20 dicembre invece è andata in onda con l’ultima puntata dell’anno di Non è la D’Urso. Ormai si perde il conto di tutti i programmi che conduce, infatti al momento la vediamo a Pomeriggio 5 tutti i giorni, a Non è la D’Urso di sabato sera e a Domenica Live.

Insomma non si ferma mai questa donna fantastica. Però come tutti almeno per le festività natalizie necessita un pò di riposo anche per la super conduttrice di canale 5. Barbara è sicuramente la regina della televisione italiana, tutti vogliono andare nel suo programma e raccontare la propria storia. E bisogna dire la D’Urso da spazio davvero a tutti senza fare distinzioni, ascolta chiunque abbia qualcosa da dire e questo è ammirevole.

Dare voce a chi spesso non ne ha per vari motivi è veramente un gesto bellissimo. Tra e conduttrici infatti lei è sicuramente la più amata dagli italiani e anche la più seguita, d’altronde è riuscita a farsi spazio nei cuori dei telespettatori grazie alla suo essere spontanea e un pò mamma di tutti.