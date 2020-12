Scontro tra due scooter: morto un uomo, feriti due ragazzi

Un 65enne è deceduto e due ragazzi sono rimasti feriti in uno scontro tra due scooter avvenuto nel pomeriggio di ieri a Bologna.

Un uomo di 65 anni ha perso la vita e due ragazzi sono rimasti feriti in tragico incidente consumatosi a Bologna in via Murri nel pomeriggio di ieri. Stando alle prime informazioni, la vittima era alla guida del proprio scooter che, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con un altro ciclomotore sulla quale viaggiavano due giovani. Dopo l’impatto, il 65enne è caduto dal veicolo finendo contro il marciapiede dall’altro lato della strada. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Locale.

Bologna, scontro tra due scooter nel pomeriggio: morto un 65enne, feriti due giovani ragazzi

Un morto e due feriti, questo il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 22 dicembre, a Bologna. La vittima è Guido Banfi, 65enne residente nel capoluogo emiliano. Stando a quanto riporta l’Ansa, il 65enne era alla guida del suo scooter che si sarebbe scontrato con un altro ciclomotore su cui viaggiavano due ragazzi di 23 e 13 anni in via Murri, angolo via Siepelunga. Cadendo la vittima sarebbe finita contro il marciapiede dall’altro lato della carreggiata.

Sul luogo dell’impatto, sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 65enne e lo hanno trasportato all’ospedale Maggiore. Purtroppo, però, la vittima è deceduta durante il trasporto per via delle ferite riportate nello scontro. Presso il nosocomio bolognese sono stati ricoverati i due ragazzi coinvolti nell’incidente ai quali, come riporta l’Ansa, sarebbero state riscontrate ferite di media gravità.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Bologna che hanno effettuato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità.

Gli accertamenti delle forze dell’ordine sono andati avanti per diverse ore con gli agenti sul posto sino a tarda serata.