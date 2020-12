Bruno Vespa furioso con Amadeus | L’attacco del giornalista | Il motivo

Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta, si è infuriato con Amadeus, presentatore del programma che aveva preceduto la sua trasmissione

Polemica in casa Rai, con Bruno Vespa infuriato con Amadeus. Il giornalista è partito all’attacco non appena iniziata la puntata di Porta a Porta. Il conduttore non ha digerito l’inizio tardato della sua trasmissione a causa di Sanremo Giovani, condotta dal direttore artistico del Festival di Sanremo.

Così, in apertura del suo programma, non ha esitato a sottolineare il suo disagio per via dell’inconveniente. Le parole di Bruno Vespa non hanno lasciato spazio a fraintendimenti di sorta. A seguire le sue dichiarazioni.

Bruno Vespa polemico per l’inizio a ora eccessivamente tarda di Porta a Porta