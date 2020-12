Carlo Conti: retroscena inedito della sua terribile esperienza

Nel corso di una lunga intervista per il settimanale Oggi, Carlo Conti ha raccontato la sua lotta contro il Coronavirus.

Il famoso conduttore televisivo e radiofonico, nonchè autore televisivo italiano ha raccontato il suo ricovero e il difficile periodo che ha vissuto, affermando: “Quest’anno non mi sono fatto mancare niente. Non ho ancora capito come ho preso il Covid”.

Carlo aggiunge poi: “Non ho mai sentito un vero pericolo, il virus stava per attaccare i polmoni, ma i medici lo hanno fermato in tempo”.

Purtroppo Conti è solo uno dei tanti personaggi famosi che ha contratto il virus, combattendo in questa difficile battaglia.

Famiglia Conti tra preoccupazioni e festeggiamenti

La preoccupazione più grande di Carlo Conti era senza dubbio la sua famiglia: “Per fortuna, non l’ho passato a nessuno. Ero preoccupato soprattutto per mia moglie e mio figlio. Quando ho saputo che il loro tampone era negativo, è iniziato il sollievo“.

Ha inoltre svelato i suoi programmi per queste festività natalizie, raccontando che si godrà a pieno il Natale con la sua famiglia: “Festeggeremo in cinque, io, Francesca, mio figlio Matteo e i genitori di mia moglie. I miei purtroppo non ci sono più. Di solito viene una zia di Livorno a cui sono molto legato, che ci prepara il suo meraviglioso caciucco, ma quest’anno non sarà possibile”.

Ad oggi Carlo Conti ha dunque sconfitto il Covid ed è fortunatamente di nuovo in salute!