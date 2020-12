Caterina Balivo scarta i regali di natale in anticipo-FOTO

La Balivo confessa di essere impaziente e di non essere mai riuscita ad aspettare il giorno di natale per scartare i regali

La conduttrice Caterina Balivo condivide una foto su Instagram che la ritrae ai piedi dell’albero di Natale con dei shorts corti che lasciano le gambe scoperte e fa una confessione. Nella didascalia scrive.”Lo ammetto non sono mai riuscita ad aspettare il 25 per aprire i regali..Nelle mie stories ne vedrete un pò”. Infatti nelle stories condivide dei babbi natale e scrive “Non resisto al 25..Babbo Natale è già arrivato”.

Caterina Balivo apre i regali di Natale in diretta con i suoi follower su Instagram

La Balivo mostra alcuni regali di Natale in anticipo, da lei Babbo Natale è già passato e ha portato degli orecchini bellissima a cerchio, un costume sportivo, un foulard che contiene un panettone. Appare anche un robottino tecnologico insegna tutto per i 3 e gli 8 anni, quindi regalo per i figli. Altri giochi per i bimbi ma anche calzini per stare in casa rosa, la Balivo ringrazia poi tutti per i regali. Prosegue con regali fantastici, ci mostra un pulisci pelucchi che suo figlio ha preso in ostaggio per pulire i vestiti della mamma.

Nella stories dopo però mostra che il bimbo ha mollato l’oggetto in favore dei cioccolatini della Rolex. Poi condivide un momento divertente con suo figlio in cui lei si prepara per andare a fare la spesa per la vigilia di natale e chiede al figlio se secondo lui cucinerà meglio della nonna e lui risponde un NO secco. Insomma grande fiducia da parte del bambino che poi chiede la pasta al forno per natale e le lasagne. Ma lei risponde che prenderà il pesce.

Tuttavia in una storia su Instagram successiva, spiega ai follower che c’era troppa coda dal pescivendolo e quindi dovrà cedere alle lasagne ma le farà ai funghi. Infatti la tradizione vuole che il 24 dicembre si mangi solo pesce e non carne, che invece si può mangiare il 25. Momenti spassosi quelli nella famiglia della Balivo.