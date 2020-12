Cocktail perfetti: i set migliori per gustare fantastici drink

Preparare fantastici cocktail da barman. Grazie a set innovativi offerti sul mercato non è mai stato così semplice preparare gustosi drink.

Cocktail deliziosi e ricercati. Anche se non si è veri e propri barman, grazie a innovativi set presenti sul mercato è possibile preparare fantastici drink.

Per coloro che aspirano al ruolo di barman è possibile sperimentare tantissimi cocktail. Dai classici Martini e Cosmopolitan, a quelli più complicati come Mojito e Margarita.

Si potranno così preparare i drink più famosi direttamente da casa, mettendo alla prova le proprie capacità da barman. E i giusti set vengono in aiuto, rendendo il compito semplice e divertente.

Al posto di versare gli ingredienti in un semplice frullatore, dotarsi di un valido set fa davvero la differenza. Anche per coloro che non hanno mai sentito parlare di mixology, grazie a innovativi strumenti è possibile stupire parenti e amici con drink unici.

Online vengono offerte molte proposte. Spesso vengono venduti strumenti singoli come il mortaio e lo Shaker. Ma in realtà la soluzione ottimale è acquistare un set completo. Scelta non solo più pratica ma anche più economica. E anche idea regalo originale in vista delle feste.

Cocktail gustosi: i migliori kit da bartender

Per realizzare drink deliziosi e gustosi è necessario dotarsi dei giusti strumenti. Tra i prodotti venduti online esistono alcuni set dai risultati ottimali.

Tra questi spicca il Kit da Bartender Duerer. Dotato di 23 pezzi è realizzato con un supporto in bambù. Dal design raffinato, è apprezzato dai clienti per la sua funzionalità. Inoltre al suo interno è presente un libro di ricette e una custodia in velluto per trasportare il set.

Altro set dalla performance eccellente è il modello Ratel. Realizzato in acciaio inossidabile, il set è composto da 17 pezzi. Tra questi lo shaker da 750 ml, il muddler, un cavatappi, apribottiglie e tanti altri strumenti. Oltre al libretto di istruzione, anche in questo caso insieme al kit è fornito un libro ricette.