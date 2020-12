Cristina Buccino seduta su una scala con un corpetto da infarto-FOTO

La bellissima showgirl seduta sulle scale con un corpetto che le stringe sul lato A mettendolo in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Cristina Buccino sempre più sensuale e bella, condivide una foto su Instagram con il décolleté in vista, che spettacolo i fan vanno in delirio. Nella didascalia scrive:”Made in sud”, fatta al sud infatti la showgirl a origini calabresi è nata a Castrovillari. I tratti mediterranei e del su si vedono infatti, la pelle è color bronzo, è mora e ha le tipiche forme belle del sud. Nei commenti i fan impazziscono “La più bella”, “Femmina perfetta”, “Iconica” e tanti altri.

LEGGI ANCHE>>>Pierfrancesco Favino e il suo 2020 ricco di conquiste, un vanto per l’Italia

Cristina Buccina una delle donne più desiderate, eppure sempre single come mai?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Barbara D’Urso distesa sulla sabbia a gambe scoperte, una sirena al mare-FOTO

La Buccino è sicuramente una delle donne più desiderate d’Italia, per le sue forme e la sua bellezza mediterranea. Tuttavia l’influencer appare sempre sola e mai accanto ad un uomo. Nonostante i gossip che la vedevano accanto al pilota ed ex di Belen, Andrea Iannone, non è mai trapelato nulla di effettivo e lei stessa ha smentito. In molti cercano di carpire la vita privata della bella influencer ma è davvero difficile scoprire qualcosa della sua vita sentimentale. Lei stessa parla poco di questo argomento con i suoi follower, la troviamo sempre a parlare di prodotti e di progetti lavorativi ma mai di amore.

Che strano, sarà forse è rimasta ferita da qualche storia precedente e quindi non vuole rivelare le sue frequentazioni? Oppure è troppo impegnata con il lavoro per dedicare tempo all’amore? Davvero non si sa, rimarremo con il dubbio. Semplicemente forse non riesce a trovare l’uomo giusto, d’altronde è una donna che può avere qualsiasi uomo quindi non si accontenterà certo del primo che passa.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

Potrebbe anche essere che la bella influencer abbia una persona ma non vuole condividere con i social questo aspetto della sua vita. Sono davvero tante le possibilità. Staremo a vedere!