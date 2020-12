Diletta Leotta, vestito super aderente, le forme non mentono: stupenda – FOTO

La sexy conduttrice, Diletta Leotta intraprende un nuovo cammino. Dalla foto su Instagram tutta la gioia e l’incontenibilità fisica

La splendida conduttrice di DAZN, Diletta Leotta si è tuffata in una nuova opportunità di lavoro, in attesa degli ultimi spiccioli della Serie A, prima delle festività. Un altro sogno dunque si è avverato per i fan della siciliana, che non hanno potuto fare altro che apprezzare anche questa nuova “puntata” sotto i riflettori.

Diletta Leotta sembra non cambiare mai di una “virgola”, eppure il tempo trascorre anche per lei. Lontano dai campi da calcio, la vediamo spesso ospite da diversi colleghi in radio, che la invitano a confronti personali, fino a metterla alle strette con i radioascoltatori, pronti a farle tante domande sulla sua vita privata.

Nelle ultime settimane pare che il nome del famoso pugile, Daniele Scardina sia ritornato in auge, ma non ci sono ancora conferme ufficiali a riguardo

Diletta Leotta, seduta sul trono delle “eroine”: bellezza impareggiabile

Nella nuova opportunità lavorativa, la bellissima siciliana e presentatrice DAZN, Diletta Leotta sembra essersi incanalata già a suo agio. La trasmissione in questione, alla quale Diletta ha preso parte con il suo solito sorriso sulle labbra si chiama “Life’s Got Talent” e conserva qualche segreto per i fan che non hanno mai assaporato altre doti della Leotta, al di fuori di quelle dalla conduzione.

Diletta sfoggia le caratteristiche di una cantante, ma pare che in questo ruolo il “buon” Rudy De Zerbi, giudice per l’occasione, boccia la candidatura della siciliana. Che invece non si smentisce sul portamento e la classe sopraffina. Prima della diretta in esclusiva, il profilo Instagram della Leotta regala ai follower un’anteprima alquanto mozzafiato.

Per l’occasione, la protagonista a bordo campo sfoggia un sorriso incandescente, come suo solito e un outfit beige super aderente, che non lascia spazio all’immaginazione. In evidenza come se non bastasse, due curve strabordanti, che fanno fatica a trattenersi nel vestito, pr la gioia di tutti i suoi ammiratori