I due grandi amori di Paolo Conticini, tutta la verità

Durante la puntata di Domenica In, l’attore e conduttore televisivo italiano ha raccontato parte della sua vita privata.

Parlando del meraviglioso rapporto che ha con la moglie, Paolo afferma di stare con lei da 25 anni e che nel 2013 si sono uniti in matrimonio, sposandosi al Comune.

Ha sicuramente saputo ben custodire il loro rapporto, tenendolo lontano dai riflettori e non facendolo mai uscire su giornali o riviste, nonostante il suo successo nel mondo dello spettacolo.

Il suo secondo amore è senza dubbio Iago, il cagnolino.

Recentemente ha postato una foto con lui in cui lo stringe in un tenero abbraccio, con scritto “Ricongiungimenti con Iago“, facendo così emozionare i suoi followers.

Nonostante il successo i genitori non sono fieri della sua passione…

Sin da quando era bambino Paolo Conticini manifestava la sua enorme passione per la recitazione, con un sogno nel cassetto: diventare un attore famoso.

Tuttavia i genitori hanno sempre sperato in un futuro diverso per il loro figlio e non hanno mai mostrato molto entusiasmo per questa sua indole.

Conticini, però, è divenuto molto conosciuto grazie ai cinepanettoni realizzati insieme a Christian De Sica, alla sua parte nella fiction Provaci ancora prof, per essere stato uno dei concorrenti di Ballando con le stelle 2020, e per molto altro ancora.

Non tutti sanno, però, che in passato il bellissimo attore ha svolto anche altri lavori: modello, disegnatore in uno studio di arredamento e gestore di una palestra.