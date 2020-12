Eleonora Daniele, lacrime in diretta: triste storia “toglie il fiato”

Nella puntata odierna di Storie Italiane Eleonora Daniele non trattiene le lacrime. Una commuove storia lascia la conduttrice senza fiato.

Protagonista della puntata di oggi di Storie Italiane è una commovente vicenda. La stessa conduttrice Eleonora Daniele non trattiene le lacrime.

La Daniele ha aperto la puntata raccontando la storia di Antonio e Serafina, coniugi da cinquant’anni. I due hanno convissuto per molti anni finché una malattia li ha costretti a separarsi. A causa dell’alzheimer, Serafina è ricoverata in una struttura.

Come ha sottolineato la conduttrice la malattia ha cancellato dalla mente della donna molti ricordi. Sul volto della Daniele scendono le lacrime.

Le telecamere di Storie Italiane hanno ripreso l’incontro tra i due. L’appuntamento è avvenuto nell’ “angolo delle tenerezze”, ideato dalla struttura per contenere il rischio di contagio da coronavirus.

Attraverso un vetro, il marito ha potuto rincontrare la sua compagna di vita. E’ riuscito a stringerle la mano tramite un’apertura del pannello dotata di plastica sigillata. L’uomo ha inserito il braccio nella fessura riuscendo a raggiungere la mano di Serafina.

“La amo come cinquant’anni fa”, ha dichiarato l’uomo.

Eleonora Danieli scoppia a piangere per la commovente storia

Conduttrice televisiva e giornalista, classe 1976, Eleonora Daniele presenta il programma Storie Italiane di Ra1 dal 2013. Ogni mattina alle 10, il format va in onda dal lunedì al venerdì.

Eleonora già gli scorsi giorni si era mostrata sconvolta a seguito di un’aggressione subita da uno degli inviati della troupe a Roma.

Raccontando la commovente storia e mostrando le immagini, la Daniele scoppia in lacrime. Per diversi minuti non trattiene il pianto.

“Che bell’insegnamento. E’ una cosa che toglie il fiato”, ha sottolineato. Di seguito è stata suonata una canzone di Natale come dedica di Antonio a Serafina.

Eleonora sempre commossa, ha commentato “E’ un’immagine molto forte”. Una storia malinconica ma anche romantica. Una testimonianza che l’amore può vincere anche sul distanziamento sociale determinato dal covid.