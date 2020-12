Elisa De Panicis incontenibile: posa spettacolare, la FOTO non nasconde niente

Curve da capogiro per Elisa De Panicis: lo scatto postato sui social è bollente, la reazione dei followers non si fa attendere. Favolosa!

Non si fa mancare nulla Elisa De Panicis, il cui profilo Instagram è un susseguirsi di scatti a luci rosse. Nell’ultima foto postata, la bella influencer ha indosso un completino intimo attillatissimo, che non lascia nulla all’immaginazione. Le curve mostruose della De Panicis fanno sognare i followers, che rimangono incantati di fronte alle gambe e al generoso seno dell’influencer. “Sei bellissima!” – le scrive qualcuno, e qualcun altro aggiunge – “Senza parole“.

Elisa De Panicis: tutto sull’influencer

Nata nel 1992 in provincia di Monza, Elisa De Panicis ha trascorso parte della sua vita in Spagna. Si è fatta notare tramite la partecipazione a svariati programmi di successo, tra cui “Mujeres y Hombres” e “Superviventes”, versioni spagnole rispettivamente di “Uomini e Donne” e “L’Isola dei famosi”.

In Italia, la bella influencer ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip, in onda ad inizio 2020 e con la conduzione dello stesso Alfonso Signorini. Elisa ha inoltre dei trascorsi come ballerina, e parla correttamente 5 lingue: italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese.

Attualmente, il vero successo della De Panicis è legato al mondo dei social. L’ex concorrente del Gf Vip, su Instagram, vanta oltre 1 milione di followers. Elisa, che ha intrapreso una carriera lavorativa come influencer, non manca di deliziare i suoi sostenitori con scatti mozzafiato.

Nel 2016, la De Panicis avrebbe avuto una relazione con il campione della Juventus Cristiano Ronaldo. Nel 2020, dopo aver appassionatamente baciato Mila Suarez sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, ha ammesso la loro frequentazione.