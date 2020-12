Elisabetta Gregoraci, il suo Natale in versione tulle e lustrini. Stupenda per le feste – FOTO

Le feste Natalizie per Elisabetta Gregoraci saranno all’insegna dello scintillio, nella foto pubblicata sui social è divina in tulle e lustrini

Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip da circa due settimane ma continua a essere tra le grandi protagoniste del reality. Per la puntata 28 andata in onda lunedì 21 su Canale 5, Elisabetta ha puntato tutto su un look sparkling di lusso firmato Elisabetta Franchi, abito con le frange di paillettes e dei sandali silver.

La bella showgirl ha deciso infatti di abbandonare la Casa quando ha saputo che il programma sarebbe proseguito fino a febbraio, lei non voleva però restare lontana dal figlio Nathan Falco Briatore per queste feste.

La sua partecipazione come opinionista nella trasmissione è sempre ben richiesta, ha sicuramente catturato l’attenzione però con quel mini dress con frange e paillettes silver dal valore di 799 euro. Un vero colpaccio per lei che però lo ha saputo valorizzare grazie ad un fisico asciutto e longilineo.

L’incontro con la nipotina Vita, Elisabetta Gregoraci è felicissima

Anche questo Natale però sarà scintillante per lei. Nell’ultimo scatto condiviso nel feed della sua bacheca Instagram la troviamo posare di fianco al suo albero di Natale, distesa sul divano a pancia in giù mentre è sommersa da una vaporosa gonna di tulle rosa chiaro, corpino di micro perline nere e sandali gioiello oro chiaro.

“It’s beginning to look a lot like Christmas 🎄 Sono rientrata a casa dalla mia famiglia, mancano solo due giorni a Natale…e anche se quest’anno sarà un po’ diverso nella forma, rimarrà identico nei nostri cuori 🎄❤️” scrive a commento dello scatto che sembra realizzato per una copertina di qualche rivista patinata di interior design.

Noi Elisabetta l’abbiamo conosciuta anche in tuta e sneakers, spesso nelle sue stories la ritroviamo in abiti semplici e senza trucco. Come nelle foto pubblicate in cui tiene in braccio la sua nipotina Vita, figlia dell’amica Alessandra Polifroni, nata mentre Eli era dentro la casa. Finalmente dopo il figlio Nathan, i figli della sorella, adesso la volta della nipotina di pochi giorni.