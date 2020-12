Enrico Mentana e lo scivolone clamoroso. Ripreso da Striscia La Notizia

Durante la conduzione del tg di La7, Enrico Mentana ha commesso una clamorosa gaffe. L’errore del giornalista non poteva passare inosservato a Striscia La Notizia

Anche i migliori sbagliano, ed Enrico Mentana lo sa bene. Il giornalista, che conduce e dirige il tg in onda su La7, ha di recente commesso uno scivolone clamoroso, che non poteva passare inosservato. “Una scossa di terremoto del “tre virgola otto per cento”“, ha annunciato Mentana in riferimento al terremoto che, negli scorsi giorni, ha colpito Milano. Dimenticando che i terremoti si misurano in base alla scala Richter, e non in percentuali. La gaffe del direttore è stata immediatamente sottolineata da Striscia La Notizia, il tg satirico di Antonio Ricci.

LEGGI ANCHE —> Papu Gomez, rigetta il premio di “Striscia”: la terribile reazione – VIDEO

Enrico Mentana: la gaffe clamorosa sul terremoto di Milano

LEGGI ANCHE —> Antonella Clerici e Mentana: “Avevo 28 anni, lui 35. Poi…” La confessione

Lo scivolone di Enrico Mentana è stato notato fin da subito dai telespettatori. Non stupisce il servizio che Striscia La Notizia, tg satirico di Canale 5, ha dedicato all’episodio. Enzo Iacchetti, nel commentare l’errore di Mentana, lo ha rimproverato con queste parole: “I terremoti si misurano con la scala Richter e non in percentuali“.

Il conduttore, in tono ironico, non poteva non scoccare una frecciatina a Matteo Renzi. Iacchetti ha infatti rassicurato Mentana del fatto che i terremoti accadono anche al governo, e che a provocarli è proprio chi non ha neanche il 3%. Impossibile non sorridere di fronte al riferimento al leader di Italia Viva.

Tuttavia c’è anche chi, dopo aver udito lo scivolone di Mentana, ha espresso il proprio disappunto per la mancata competenza del giornalista. Paolo Rugarli, Ingegnere Strutturista, ha commentato quanto accaduto attraverso un tweet. “In Italia i terremoti hanno fatto parecchi danni. I giornalisti possono permettersi di ignorare le cose più ovvie in questo campo?”, ha scritto l’esperto con tono polemico.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enrico Mentana (@enricomentana)

Rugarli si mostra alquanto irritato per via dell’ignoranza che interessa l’ambito scientifico. L’esperto non si capacita di come, nel 2020, sia ancora possibile non conoscere le nozioni basilari di carattere scientifico.