Eros Ramazzotti, ritorno di fiamma? La risposta della Pellegrinelli

Eros Ramazzotti, la ex moglie Marica Pellegrinelli, risponde sulle insistenti voci circa il ritorno di fiamma.

Negli ultimi tempi sono sempre più insistenti i rumors che coinvolgono la ex coppia formata dal cantante italiano di fama internazionale Eros Ramazzotti e la ex moglie Marica Pellegrinelli. Un matrimonio, un amore da cui sono nati due figli, Raffaela Maria, Gabrio Tullio Ramazzotti. Le voci sul ritorno di fiamma tra i due sarebbero scaturite dopo la rottura della modella con l’imprenditore piemontese Charley Vezza. Addirittura qualcuno avrebbe detto che i due vivrebbero già sotto lo stesso tetto. Infastidita da queste voci, la modella 32enne avrebbe deciso – in via del tutto eccezionale – di rispondere alla domanda sulla possibile reunion seppur schiva solitamente a tali dichiarazioni.

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli, ritorno di fiamma? La risposta

“Scusate ma non è la prima volta… visto che è un susseguirsi di incongruenze e fatti verosimili ma falsi. Preferisco precisare ed allontanarmi totalmente da quello che avete scritto sulla mia vita privata negli ultimi 18 mesi. Per favore basta” questo è un frammento del lungo post della modella scritto come sfogo per i giornalisti e l’invito a non dire più falsità. Da queste righe si evince pertanto come le voci siano infondate. Ma non solo, la modella aveva anche dichiarato sempre sui social proprio in questi giorni di essere single.

Non resta che prendere atto di questa dichiarazione e di rispettare quindi non solo la vita privata della ex coppia ma anche dei figli, protagonisti indiretti di tutto questo clamore mediatico.