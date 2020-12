Eva Henger tre pose sensuali, uno spettacolo a luci rosse.. FOTO

Super sexy Eva Henger vestita di bianco in tre foto con le quali fa il suo personale regalo di Natale ai suoi follower

Eva Henger e il suo personale regalo di Natale ai suoi follower. Un regalo ben gradito da chi segue sui social l’ex diva a luci rosse. Per Eva il tempo passa sulla carta ma non sul suo fisico, sempre audace e bellissima come quando abbiamo imparata a conoscerla da più giovane come una delle porno dive più apprezzate.

Oggi su Instagram infatti la seguono un milione di persone e lei non perde occasione per dimostrare il suo affetto e la sua gratitudine con scatti provocanti e che dimostrano come nonostante sia alla soglia dei 50 anni, 48 compiuti, il suo fisico rimane sempre giovane e prorompente.

Se qualche tempo fa l’attrice aveva fatto parlare di sé per via dei suoi dissapori con la figlia Mercedesz, consumatisi anche in tv nei salotti di Barbara D’Urso e oggi con la storia della tomba di Riccardo Schicchi, suo ex marito. Un’accusa verso il Comune di Roma e la sindaca Raggi fatta sui social e poi anche il tv per parlare del degrado della tomba, lo stesso di molte altre, che stanno sprofondando.

La Henger ha rivelato a Pomeriggio 5 di aver subito per questo minacce di morte: “Un sedicente lavoratore del cimitero” ha confessato.

Eva Henger, tutta in bianco è super sexy

Ma per il momento Eva Henger mette da parte questa parentesi non piacevole e si dedica ai suoi fan con un regalo di Natale molto apprezzato. Tre pose molto sensuali sul divano e con alle spalle l’albero di Natale.

All’ex diva del porno piace il bianco non c’è dubbio. In questi scatti è un rincorrersi di bianco tra l’albero, il pavimento, il divano e le coperte che si intravedono e il mobile del suo salone. Senza poi contare il soggetto principale, lei, di bianco vestita.

Vestitino sexy che cala dalla spalla e lascia la schiena tutta scoperta. Mani vicino al viso e poi tra i capelli, uno sguardo da leonessa e labbra rosso fuoco.

“Il compito più difficile nella vita è quello di cambiare se stessi.” “The most difficult task in life is to change yourself.” Vi auguro un natale meraviglioso!” scrive la Henger a corredo della foto ed è subito successo.