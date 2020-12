Uno scatto davvero speciale quello di Floriana Messina in vista del Natale, la showgirl con un abito che fa girare la testa sopra e sotto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Una delle bellezze di Instagram dal fascino più conturbante e dalle forme più esagerate è senza dubbio Floriana Messina. Anni fa, l’abbiamo conosciuta al Grande Fratello e aveva già fatto intravedere tutta la sua verve. E’ cambiato qualcosa nel frattempo, Floriana ha ammesso di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica, ma questo non sposta il giudizio sul suo fascino davvero esplosivo. Amante dello sport e in particolare del calcio, tifosissima del Napoli, negli ultimi tempi si è specializzata anche nella comunicazione sportiva in alcune trasmissioni. Oltre a essere una delle influencer più cliccate, e a giusta ragione.

Floriana Messina e un abito che così provocante non si era mai visto, seducente a livelli assoluti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Il suo mix italiano e latino è davvero irresistibile, Floriana ci mette anche del suo con un tocco di provocazione che non guasta e che fa rimanere senza parole. Oggi, giorno dell’antivigilia di Natale, ci regala uno scatto a dir poco mozzafiato. Vicino all’albero di Natale, indossa un vestitino che è davvero tutto un programma e per il quale è difficile trovare commenti adeguati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)

Scollatura generosissima in primo piano ma anche una lunghezza dell’abito decisamente ridotta, altezza quasi inguinale che lascia poco spazio all’immaginazione. Un regalo graditissimo, senza dubbio, per i suoi followers.