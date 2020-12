Giovanna Civitillo: Lady Amadeus, splendida e raggiante, è un uragano di bellezza

Giovanna Civitillo. La popolare show girl e moglie del conduttore Amadeus pubblica sul profilo di coppia il racconto della loro storia

Il pubblico italiano ha imparato ad apprezzare Giovanna Civitillo ormai quasi 20 anni anni fa. Era il 2002 quando prese parte al programma l’Eredità. Bravissima, solare, divertente. Il suo stacchetto della “scossa” è diventato iconico e indelebile nella memoria televisiva degli italiani.

Eppure, prima di quel momento, Giovanna aveva già una bella carriera alle spalle. Classe 1977, il suo primo amore è sempre stata la danza. Ha iniziato da giovanissima a studiare presso l’Accademia Arte e Spettacolo “Spazio Danza” nei pressi di Napoli. Il suo talento non è rimasto celato ma le ha permesso di partecipare, fin dal 1996, a diversi programmi facendo la spola tra le reti Rai e Mediaset. Ricordiamo Fantastica italiana (1997), Carràmba! Che sorpresa (1998), Beato tra le donne (1999), Domenica in (2001), tutte trasmissioni di primo piano e innegabile successo.

La svolta vera e propria, sia in campo lavorativo che nella vita privata, è arrivata appunto con l’Eredità. Non era solo una semplice valletta; nel corso delle puntate, oltre agli stacchetti d’inframezzo, era spesso interpellata e interagiva con il pubblico e con il conduttore, facendo trapelare un carattere dolce e simpatia coinvolgente.

Il presentatore in questione era Amadeus, già conosciutissimo ai telespettatori italiani. Galeotto fu il set della trasmissione Rai. I due iniziarono una relazione che dura ancora oggi e dalla quale è nato il figlio Josè Alberto, venuto alla luce 18 gennaio 2009. Si sono sposati nello stesso anno con rito civile e l’11 luglio 2019 hanno replicato con rito religioso, ottenuto dalla Sacra Rota l’annullamento del primo matrimonio di Amadeus.

Giovanna Civitillo e Amadeus: una grande storia d’amore

Ebbene si, il conduttore infatti è stato sposato con Marisa Di Martino dal 1993 al 2007. Suo testimone dello sposo all’epoca fu l’amico di sempre e sua spalla al Festival di Sanremo, Fiorello. Dal precedente legame Amadeus ebbe una figlia, Alice, adesso 23enne.

Voci di corridoio sostengono che fu proprio la relazione con Giovanna Civitillo a far naufragare l’unione, altri che fosse già in crisi. Ne è passata di acqua sotto i ponti ormai. Amadeus e la sua bellissima moglie vivono attimi di profondo amore, spesso documentati proprio da quest’ultima.

Il presentatore non ha un profilo social ufficiale come molti suoi colleghi. Esiste però un account di coppia gestito proprio da Giovanna in cui, di tanto in tanto, pubblica scatti della loro quotidianità. Le vacanze, l’amore per Josè Alberto, la passione per la loro cagnolina (Kira), i successi televisivi e non solo, la dolcezza di due persone fortemente innamorate.

Attualmente Giovanna è ospite ricorrente del programma Detto fatto. Siamo curiosi di sapere se la ritroveremo come inviata de La vita in diretta durante la kermesse di Sanremo come l’anno scorso.