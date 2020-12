Giovanna Civitillo e il regalo speciale di Amadeus per Natale – FOTO

Dedica speciale di Giovanna Civitillo ad Amadeus che sul loro profilo condiviso posta una dolcissima foto.

Giovanna Civitillo ha conquistato il cuore di Amadeus, al secolo Amadeo Sebastiani, ormai da diversi anni.

I due sono legati da 17 anni dai tempi in cui a L’Eredità la sexy Giovanna incantava a colpi di stacchetti della celebre Scossa, il conduttore di Raiuno.

Amadeus era già sposato con Marisa Di Martino dal 1993 e aveva insieme alla donna una figlia, Alice Sebastiani che oggi ha 27 anni e vive all’estero ma appena può torna in Italia per trascorrere del tempo insieme a suo padre e la sua nuova famiglia.

La storia d’amore con Giovanna è nata dopo come ha dichiarato il celebre conduttore: “Non avevo alcuna intenzione di impegnarmi, mi godevo la libertà, storie poco impegnative. Usai un modo indiretto per farmi avanti. Per evitare di espormi troppo, le scrissi un biglietto e lo diedi al mio assistente. Le davo appuntamento in corso Como, a Milano. Se fosse venuta, l’avrei letto come un segno del destino che mi diceva di mettere la testa a posto” e così fu tanto che i due si sono uniti in matrimonio nel 2009, hanno avuto un figlio José che oggi ha 11 anni e ancora sono legatissimi.

“Come ogni Natale… sei Tu il regalo mio più grande!”, questo il messaggio che dedica a suo marito corredandolo con una splendida e affettuosa foto dei due.

I genitori del piccolo Josè sono molto innamorati e affiatati e condividono spesso sui social con i loro fans i momenti speciali della loro quotidianità.

Amadeus sarò presto impegnato con una nuova edizione del Festival di Sanremo e sua moglie Giovanna lo accompagnerà come sempre in questa avventura.

Sicuramente continueremo a seguirli sui social per scoprire i retroscena del Festival di Sanremo!