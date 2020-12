Il Paradiso delle Signore chiude i battenti. Quando potremo rivederlo?

Il Paradiso delle Signore sparisce dai palinsesti. Quanto dura la pausa invernale della fiction più amata di Rai 1?

Il Paradiso delle Signore si prepara a chiudere i battenti. Come per molte altre fiction, l’annuncio della pausa invernale ha gettato i fan nel panico. Dopotutto, veder sparire la tua serie preferita dai palinsesti fa sempre un certo effetto. Ma niente paura: Vittorio e le sue Veneri torneranno prima di quanto crediate!

La pausa invernale del Paradiso durerà dal 28 dicembre al 3 gennaio (compresi), ciò significa che per sapere qualcosa di più delle vicende della Milano degli anni ’60 dovremo attendere fino al 4 gennaio. La scelta è singolare: dato che le vicende seguono una scansione temporale il più possibile fedele a quella del mondo “reale”, vedremo i personaggi festeggiare il Natale e l’Epifania, ma non il Capodanno.

Ripercorriamo insieme le ultime puntate e scopriamo dove ci porteranno quelle del nuovo anno.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Marcello rinunciare all’amore di Roberta per salvarle la vita. Anche Armando e Agnese hanno problemi di coppia: Giuseppe Amato è tornato in città ed ha tutta l’intenzione di riprendersi la sua famiglia. Nel frattempo Adelaide e Vittorio si scontrano riguardo all’organizzazione delle festività natalizie. Vittorio la punta e si prepara a festeggiare la Vigilia in compagna di Marta, Beatrice e i nipotini, ma all’ultimo momento sua moglie rimane bloccata in una tempesta di neve e lo avverte che non sarà a casa per Natale. Per quanto riguarda la famiglia Guarnieri, Umberto fa un regalo al figlio Federico, che dal canto suo è disposto a perdonare solo Luciano per tutte le menzogne che gli sono state raccontate fin da bambino.

Nelle prossime puntate rivedremo Gabriella e Cosimo sempre più vicini alle nozze. Anche Vittorio e Beatrice saranno sempre più vicini tra loro… che tra i due stia nascendo un’inaspettata attrazione? Nel frattempo Federico perdonerà Silvia, anche grazie al provvidenziale aiuto di Stefania.