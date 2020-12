Jasmine Carrisi, uno schianto nell’ultimo post: davvero bellissima FOTO

Jasmine Carrisi, uno schianto nell’ultimo post: davvero bellissima. La figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi ha fatto impazzire tutti con l’ultimo scatto su Instagram

Jasime Carrisi è la meravigliosa figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. Per un lungo periodo è stata assente dai social, un periodo che ha preoccupato molto i suoi numerosi followers, ma da qualche mese è tornata più attiva che mai senza dare spiegazione sulla sua assenza. Non è molto presente nel mondo dello spettacolo, anche se ha ereditato da suo padre la passione per il canto e per la musica, e ha anche una voce davvero niente male.

Jasmine Carrisi, che visione mozzafiato: diventa sempre più bella

Lo scorso anno Caterina Balivo è stata ospite da Caterina Balivo a Vieni da me, dove ha avuto modo di farsi conoscere per quello che è e di raccontare un po’ della sua vita. In quell’occasione le chiesero cosa si provasse ad essere figlia di due personaggi così famosi, e lei disse che sarebbe stato strano se fosse stato diverso, perché è la sua vita ad essere così e di certo non la cambierebbe. Era molto legata a sua nonna, ovvero la mamma di Al bano, ed è stato davvero molto dura perderla.

Ha parlato del suo papà come un papà normale, che l’accompagnava a scuola e che come qualsiasi genitore le dava dei consigli.