Jolanda De Rienzo e uno scatto sotto l’albero di Natale davvero speciale, la giornalista napoletana stuzzica i fan con la sua sensualità

Ultime ore prima del Natale e di festività di fine anno decisamente diverse dal solito per tutti noi, con la voglia di provare a staccare un po’ la spina e sperare in un domani migliore. Un messaggio incarnato anche dalla splendida Jolanda De Rienzo. La giornalista partenopea si prepara a sua volta agli ultimi giorni di questo anno così particolare e lo fa a modo suo. Vale a dire, come al solito, con uno scatto di rara eleganza e sensualità, per provare a coinvolgere e distrarre i suoi followers.

Jolanda De Rienzo, il saluto irriverente al 2020 e una posa super seducente: si accende la passione

Come sempre a ridosso di qualche partita del Napoli – che affronta l’ultimo impegno dell’anno solare contro il Torino – Jolanda chiede ai suoi fan un pronostico in un post su Instagram. Con una foto riproposta già con un certo successo in questi giorni e che conferma il suo fascino irresistibile. Scatto sotto l’albero di Natale, un look piuttosto irriverente e sbarazzino. Una maglietta con una scritta che manda a quel paese il 2020, che fatica a contenerne le curve esagerate. E non solo.

Gli shorts rossi lasciano scoperte quasi tutte le gambe e contribuiscono ad accendere la fantasia. Anche in questo anno, Jolanda ha saputo regalarci immagini indimenticabili e siamo pronti a scommettere che lo farà anche nel 2021 tra poco in arrivo.