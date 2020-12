Lucilla Agosti, FOTO in intimo e con il fondoschiena a terra… Favolosa!

L’ultimo scatto pubblicato da Lucilla Agosti ha mandato i suoi followers in estasi: in intimo e con il fondoschiena a terra, la conduttrice esibisce tutta la propria sensualità

“Quante volte vi siete trovati con le chiappe a terra?!“, scrive Lucilla Agosti nella didascalia del suo ultimo post. A giudicare dalla foto, la domanda rivolta ai followers è da prendere alla lettera. La bella conduttrice, mostrandosi con solo l’intimo addosso, è seduta per terra: il look naturale e la posa sensualissima fanno sognare i fan. “Da lì ci si deve rialzare. Voi come avete fatto?“, prosegue la Agosti, provocando la reazione bollente dei followers. “Se è un modo per chiedere aiuto, arrivo subito“, le risponde un utente.

Lucilla Agosti: alcune curiosità su di lei

Classe 1978, la splendida Lucilla Agosti lavora attualmente come conduttrice radiofonica di R101. Il suo passato, tuttavia, è ricco di esperienze dalle mille sfumature. Lucilla si è infatti cimentata nel mondo del cinema, delle fiction televisive e dei cortometraggi.

Attualmente, su R101, la Agosti conduce un programma in totale autonomia. Ma i primi passi nell’ambiente, Lucilla iniziò a muoverli ben 13 anni fa. La conduttrice, che si definisce un vero e proprio spirito libero, è completamente a proprio agio in questo mondo. “C’è moltissima libertà in radio, poter avere il microfono e poter parlare di quello che sono e sento è molto bello“, ha svelato in un’intervista.

Nonostante la radio sembri essere la strada di Lucilla, quest’ultima ha anche dichiarato di non escludere niente dalla propria vita. D’altronde, per sua stessa ammissione, un carattere come quello della conduttrice necessita di essere costantemente stimolato. Per questo, la Agosti è aperta a qualsiasi eventualità.

A proposito dei suoi valori, Lucilla ha affermato quanto segue: “Sono molto chiara e lotto molto per le cose che voglio e per quello che è il mio ideale di giustizia“. Una personalità forte e determinata, quella della conduttrice, che non teme alcun tipo di difficoltà.