Maria De Filippi, stop alla trasmissione: ”non si va in onda” il motivo

Uomini e Donne non andrà in onda per i prossimi giorni, il motivo? Sospensione per le festività. Tornerà in onda dopo l’Epifania.

Gli amanti di Uomini e Donne dovranno rassegnarsi, il programma oggi non è andato in onda. Ma il motivo è semplice, è stato “sospeso” per le festività natalizie e andrà regolarmente in onda dopo l’Epifania, precisamente il 09 gennaio 2021. Torneranno tutti i personaggi dello show che negli anni ha raccolto sempre più consensi, diventando un cavallo di battaglia per le reti Mediaset. Scoppiettante la puntata di ieri: è emerso in studio come Davide Donadei sia conteso da Beatrice e Chiara. Le ragazze sono intente a mostrare le proprie peculiarità e tentare – ognuno con le proprie carte a disposizione – di fare breccia nel cuore di Davide. Emerse altre situazioni intrecciate che coinvolgono anche altri protagonisti dello show: Sophie Codegoni alle prese con Matteo il quale non gradirebbe il doppio atteggiamento della tronista e accusandola pertanto di non essere più tanto convinto di voler stare con lei.

Maria De Filippi, chiusura natalizia: un modo per schiarirsi le idee?

Un periodo turbolento che colpisce anche altre coppie del dating show…quindi non resta che attendere questo periodo di stop e vedere cosa porterà. Spesso può risultare terapeutico e funzionale. Chi da anni segue lo storico programma dovrà pazientare e attendere gennaio per sapere qualcosa in più sui personaggi ormai entrati nelle case dei telespettatori. Sulle pagine ufficiali di Uomini e Donne non compare nessun’anticipazione ma l’ultimo post risale a 21 ore fa.

Ma visto com’è finita la puntata ieri, ce ne saranno delle belle!