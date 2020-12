Maria Grazia Cucinotta: in nero esce fuori la sensualità e non solo quella

Maria Grazia Cucinotta in nero è ancora più sensuale e tutti la seguono su Instagram, riguardo alla sua ultima foto si nota qualcosa

L’abbiamo conosciuta con Il postino e con la sua comparsa a Il mondo non basta, oggi è un’attrice, produttrice cinematografica. Maria Grazia Cucinotta rappresenta la bellezza italiana per eccellenza e il pubblico la adora e la segue ovunque. Su Instagram è molto attiva, i followers sono aumentati e superano i 400 mila: un successone!

Maria Grazia Cucinotta: splendore in nero

Il suo profilo Instagram è un insieme di emozioni, sulla sua pagina non troviamo solo foto del suo tempo libero ma anche immagini del passato, dalle scene del film a programmi in tv e la sensualità non manca mai. Sul suo ultimo post appare in nero, con un velo che scende e un trucco sobrio ma allo stesso tempo elegante, proprio come è lei. I fan hanno subito notato qualcosa, quel dettaglio che fa la differenza. Avete già visto la foto?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Il vestito nero ha una scollatura evidente tanto da far notare ai fan il suo decolleté. “Meravigliosa”, “Bellissima”, “Stupenda”, commentano i follower. Non solo in nero, la Cucinotta è divina in ogni occasione. Di un’energia unica e di una spontaneità fuori dagli schemi, quella che ha conquistato i fan in tutti questi anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da MariaGraziaCucinotta Official (@maria_grazia_cucinotta)

Maria Grazia Cucinotta ha bellezza da vendere e all’età di cinquantadue anni è un esempio di donna per le nuove generazioni, il suo talento è un punto di riferimento per le giovani donne che si apprestano a fare questo lavoro.