Tutto il fascino dell’attrice spagnola Maria Pedraza si palesa attraverso un un solo scatto dai tratti vintage.

L’attrice e bellerina spagnola Maria Pedraza, nota al pubbico per la sua presenza nel cast delle celebri serie televisive come La Casa Di Carta ed Élite, appare nello scatto di oggi come un miraggio per tutti i suoi fan. D’increbiile bellezza e semplicità, la protagonista della travolgente storia d’amore all’interno della pelliccola cinematrografica di Amar, non smette di sorprendere.

Maria Pedraza: lo scatto da favola in bianco e nero

“Mientras este corazón vibre“, ovvero: “mentre questo cuore vibra” è la suggestiva frase della carismatica Maria che appare nella didascalia allo scatto. La fotografia in bianco e nero, pubblicata sul suo profilo Instagram meno di un’ora fa, rispecchia alla perfezione le parole dell’attrice.

A partire dal suo sguardo intenso e dai connotati prettamente misteriosi, la giovane interprete spagnola sembra essere pronta ad affrontare una giornata vagamente malinconica. Direttamente dal riflesso della sua camera da letto, oltre agli interni, si intravede un outfit molto semplice composto da una camicia bianca velata ha molto a che vedere con la personalità dell’attrice.

I commenti positivi e spassionati dei suoi follower segnano fin da subito un altissimo punteggio nel cuore della ventiquattrenne spagnola. Eccone alcuni che sembrano aver avuto una maggiore rilevanza: “Madre mía la bella de las bellas bendiciones ❤️ “, oppure ancor più schiettamente: “I love you_ilove you_ilove you“.