L’attrice Miriam Leone è in una competizione di bellezza con Michelle Hunziker per Roberto Bolle. Si aggiungerà anche Vasco Rossi.

La meravigliosa attrice Miriam Leone sarà la protagonista di una compertizione di Bellezza assieme alla carismatica presentatrice Michelle Hunziker. Le due si sfideranno durante lo show del primo ballerino Roberto Bolle, che le ha scelte per partecipare alla prossima puntata di Danza con me. Il programma andrà in onda come da tradizione il primo dell’anno su Rai 1.

Leggi anche —>>> Miriam Leone in copertina per Vanity Fair: è sublime nei panni di Eva Kant

Miriam Leone e Michelle Hunziker nello show e l’arrivo di Vasco

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Roberto Bolle (@robertobolle)

Potrebbe interessarti anche —>>> Roberto Bolle la testimonianza sullo stupro della modella 18enne

Michelle Hunziker, dopo essere stata protagonista del talent show di All Together Now su Mediaset, sarà una beniamina della rete Rai soltanto per una sera, giusto il tempo di elettrizzare i telespettatori con la sua calorosa presenza scenica. Precedentemente Michelle aveva già partecipato in altre occasione ad altri programmi Rai, tra cui si ricorda il più celebre: l’appuntamento con il Festival della canzone italiana.

Mentre stavolta Miriam e Michelle dovranno esibirsi entrambe nella danza, deliziando gli spettatori con le loro inedite coreografie. Una delle tematiche principali su cui la seratà verterà, e che le due saranno chiamate ad affrontare come simbolo, sarà quella delicata alla lotta contro la violenza sulle donne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Facendosi largo tra la madrina di Zelig e la protagonista di Marilyn ha gli occhi neri, il nuovo film di Miriam al fianco di Stefano Accorsi, l’ospite speciale dell’evento sarà invece il celebre cantante modenese Vasco Rossi, che il ballerino ha ringraziato in uno dei suoi post più recenti pubblicati sulla piattaforma Instagram.