Orietta Berti: positiva al Covid assieme al marito, in attesa di Sanremo

La cantante Orietta Berti, in attesa di partecipare al Festival di Sanremo, continua ad essere positiva al Covid assieme al marito.

L’amata cantante di origini romagnole, Orietta Berti, sarà uno dei volti a partecipare per la dodicesiva volta alla 71esima edizione del Festival di Sanremo. In attesa del Festival della canzone italiana l’artista, dopo aver contratto il Covid dal suo manager nel mese scorso, conferma ancora oggi la sua positività al virus. Oltre a lei ad essersi ammalato è anche il marito, Osvaldo Materlini, una convalescenza che non fa che destare un’ulteriore preoccupazione nell’animo della cantante.

Orietta Berti: gli effetti della positività

Nonostante questo debba essere per lei un periodo di gioia, in attesa della sua partecipazione al Festival, Orietta dichiara di essere in pensiero e non troppo in forma per festeggiare nella maniera opportuna la bellezza di questo evento. La cantante ed Osvaldo sono risultati positivi al coronavirus lo scorso 20 novembre. E, da allora, soprattutto il marito sembra aver soffrire di più a causa della malattia.

Tra la scarsa ossigenazione, l’assunzione frequente di medicinali per attenuare i sintomi ed i dolori alle articolazioni, Orietta appare davvero molto preoccupata. Infatti lei stessa, che aveva precedentemente sofferto degli stessi sintomi, ha affermato in una recente intervista: “avevo una tosse infernale, non riuscivo a parlare e Osvaldo era messo peggio: meno male non lo hanno portato in ospedale, lì non sai mai se torni.“

L’artista ha poi concluso esprimendo la speranza di uscire presto da questo tunnel di preoccupazione ed incertezza: “L’ultimo tampone era ancora positivo, ne faccio uno a gennaio almeno sono sicura che sia negativo, tanto sto in casa.“