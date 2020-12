Paola Di Benedetto è diventata mamma, felicissima. FOTO con sorpresa

Sembra che Paola Di Benedetto sia diventata mamma. La foto condivisa sulla sua pagina Instagram però svela subito il mistero

La showgirl Paola Di Benedetto nasce nel 1995 a Vicenza da genitori di origini siciliane. Cresciuta nella città berica, sin da piccola manifesta il desiderio di lavorare nel mondo dello spettacolo, prima partecipando a Miss Italia nel 2012, poi a Ciao Darwin e infine a Colorado.

La ex Madre Natura di Ciao Darwin nel 2018 inizia una relazione con Federico Rossi, il cantante del duo musicale Benji & Fede, e solo pochi mesi fa hanno iniziato la convivenza in un grande appartamento a Milano.

Paola attualmente è anche speaker radiofonica su Radio RTL insieme a Enrico Galletti. Solo ieri l’intervista in radio a Zucchero Fornaciari, si legge nel profilo di Galletti: “L’emozione (si chiama così?) di intervistare @zuccherosugar come fossimo seduti al bar, ma in diretta su @rtl1025 insieme a @paodb, con Zucchero che si commuove mentre parla di vecchi amori… 🔙🥰”.

Paola Di Benedetto, famiglia allargata per lei e Federico