Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Pesaro, dove un uomo di 32 anni è morto dopo essere stato investito sulla Strada delle Marche. Stando ad una prima ricostruzione, la vittima stava percorrendo a piedi la strada, quando improvvisamente è stato travolto prima da un’auto e successivamente da un’altra. Un impatto fortuito che non ha lasciato scampo al 32enne per cui ogni tentativo di soccorso da parte dei sanitari del 118, giunti sul posto, si è rivelato inutile. Non sono ancora del tutto chiare le dinamiche dell’incidente e la regione per la quale l’uomo si trovasse lungo quella strada dove le auto procedono a velocità sostenuta.

Pesaro, investito da due auto sulla statale: uomo di 32 anni perde la vita

Un uomo di 32 anni è morto nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 dicembre, a Pesaro dopo essere stato investito da due auto in pochi secondi. Il dramma si è consumato lungo la Strada delle Marche, all’incrocio con la discesa della Siligata, intorno alle 18. Stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla redazione de Il Resto del Carlino, la vittima, che si trovava inspiegabilmente a piedi in un punto dove le auto procedono a velocità sostenuta provenendo dalla discesa, è stata centrata prima da una Panda condotta da un 62enne e pochi istanti più tardi da un’Opel Corsa guidata da una 60enne. L’impatto è fortuito e l’uomo rimane a terra esanime.

Sul posto sono arrivati in pochi secondi i sanitari del 118, ma per il 32enne non c’è stato nulla da fare. Il personale medico ha potuto solo costatarne il decesso, sopraggiunto per i gravi traumi riportati nell’incidente. I medici hanno soccorso anche l’uomo alla guida della Panda, rimasto sotto choc per l’accaduto.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e capire perché la vittima si trovava in quel punto a piedi. Poco istanti prima dell’incidente, come riporta Il Resto del Carlino, qualcuno aveva chiamato il 113 spiegando che sulla carreggiata vi era un uomo con le braccia alzate: viene inviata, dunque, una volante che purtroppo non arriva in tempo per sventare la tragedia.

Non è chiaro se il 32enne fosse in uno stato di alterazione e se abbia raggiunto la statale con l’intento di togliersi la vita, circostanze su cui stanno lavorando gli inquirenti. Intanto l’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma.