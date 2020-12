Roma-Cagliari, tabellino e pagelle della gara dell’Olimpico

Le pagelle ed il tabellino della quattordicesima giornata del campionato di Serie A tra Roma-Cagliari, appena terminato.

Si è appena conclusa la 14° giornata di campionato tra Roma – Cagliari con la vittoria dei giallorossi per 3-2. Si è fatta subito in salita la partita per la squadra di Di Francesco che all’11′ già era sotto di un gol con Veretout. Nuovo calo di tensione dopo un’ora per la Roma che subisce il gol di Joao Pedro. Stavolta però riprende subito il ritmo e con Dzeko al 71′ e al 75′ Mancini porta a casa il risultato. La doppietta di Joao Pedro arriva all’89 su calcio di rigore ma non basta per pareggiare i conti con i giallorossi.

Roma-Cagliari: il tabellino e le pagelle della gara

La Roma dunque fa un passo in avanti in classifica e si porta a 27 punti, al terzo posto da sola. Il Cagliari invece resta fermo a 14 punti, nelle zone medio-basse raggiunto dalla Fiorentina.

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6 (74′ Pau Lopez 6); Mancini 6, Cristante 6 (74′ Smalling 6.5), Kumbulla 6 (63′ Ibañez 6); Karsdorp 7, Villar 6, Veretout 7.5, Peres 6; Pedro 5.5 (63′ Pellegrini 6), Mkhitaryan 6 ; Dzeko 7 (78′ Borja Mayoral s.v.). A disposizione: Calafiori, Diawara, Farelli, Fazio, Jesus, Perez, Santon. Allenatore: Fonseca.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno 6.5; Walukiewicz 5, Godin 5.5 (85′ Pereiro s.v.), Ceppitelli 5; Zappa 6, Nandez 6, Marin 5.5 (85′ Caligara s.v.), Rog 5.5 (15′ Oliva 5.5), Lykogiannis 4.5 (78′ Sottil s.v.); Joao Pedro 7, Simeone 5.5 (78′ Pavoletti 6). A disposizione: Carboni, Cerri, Ounas, Pisacane, Tramoni, Tripaldelli, Vicario. Allenatore: Di Francesco.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

MARCATORI: 11′ Veretout (R), 59′ Joao Pedro (C), 71′ Dzeko (R), 77′ Mancini (R), 91′ Joao Pedro (C).

AMMONITI: 19′ Cristante (R), 20′ Zappa (C), 29′ Nandez (C), 37′ Mancini (R), 60′ Kumbulla (R).

MIGLIORE IN CAMPO: Veretout (R)

Nella prossima gara di Serie A, che si giocherà direttamente nel 2021, esattamente il 3 gennaio, la squadra di Mister Fonseca giocherà in casa contro la Samp che in questo turno infrasettimanale ha perso contro il Sassuolo 2-3. Il Cagliari invece ospiterà il Napoli che oggi ha pareggiato 1-1 in extremis, contro il Torino in casa.