Sabrina Ferilli: lo scatto memorabile agli esordi della sua carriera

Lo scatto emozionante che ritrae la bellissima attrice romana Sabrina Ferilli agli esordi della sua carriera.

La carriera della talentuosa attrice dall’umorismo disarmante, Sabrina Ferrilli, risulta essere palesemente poliedrica. Il teatro, il cinema e la televisione l’hanno vista come protagonista fin dai suoi esordi. Nessuno potrebbe dimenticare le sue performance degli anni ’80, in cui una giovane e bellissima Sabrina recitava per grandi registi come Mario Monicelli, ne I Picari ed in Portami la Luna. Per tre anni consecutivi l’attrice romana ha poi partecipato all’avventura teatrale del Rugantino, guidata dalla celebre coppia di commediografi formata da Pietro Garinei e Sandro Giovannini.

Sabrina Ferilli: l’esordio immortalato in uno scatto

Lo scatto che fa emozionare i suoi fan ripropone l’aspetto di una giovane ed esordiente Ferilli. Vagamente diversa dalla donna matura ed ugualmente talentuosa dei nostri giorni. La spensieratezza ed al contempo la profondità: un fare ammiccante, che l’ha sempre contraddistinta nel grande palcoscenico, resta però invariato nel tempo.

Dunque, mentre la sua bellezza resta inviariata, a cambiare sono i suoi capelli. Lì Sabrina aveva sicuramente un look più sbarazzino, in cui la pettinatura con i suoi ricci al naturale non fa che rendere giustizia al suo carisma ancora una volta.

Dopo il recente successo riscosso con con pelliccole di alta risonanza, come La grande Bellezza di Paolo Sorrentino, L’amore strappato di Ricky Tognazzi e The Place al fianco di Valerio Mastrandrea, anche in Tu sì que vales 2020, l’attrice ha rubato il cuore del suo pubblico.