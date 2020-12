Sara Arfaoui, vacanze sulla neve. La domanda sorge spontanea: Ma Raimondo? – VIDEO

La modella Sara Arfaoui è partita sola per le vacanze invernali. Direzione montagna come si vede nel video postato sulla sua pagina Instagram

Forse i loro nomi dicono ancora poco, ma Sara Arfaoui e Ginevra Pisani, sono le nuove professoresse del programma di Rai Uno “L’Eredità”, il game show condotto da Flavio Insinna che tiene incollati ogni sera milioni di telespettatori.

Sara Arfaoui ha 25 anni ed è di Montebelluna, Treviso, dove vive con i suoi fratelli, due sorelle e un fratello. La ragazza ha origini arabe come si evince anche dal cognome, ma è nata in Italia dove ha sta lavorando come modella per grandi brand del lusso. Si divide quindi tra Milano, il Veneto e Nizza dove sta studiando psicologia, città che conosce molto bene visto che vi ha vissuto fino all’età di 18 anni con tutta la famiglia.

Sara poche settimane fa è stata paparazzata in giro per Roma con il siciliano Raimondo Todaro, volto noto di “Ballando con le Stelle”. Il maestro aveva dato adito di una possibile storia con l’allieva Elisa Isoardi però tra i due quindi solo grande affetto e stima.

Sara Arfaoui, “Souvenir de vacances”

Raimondo e la modella veneta sono stati visto mano nella mano mentre si scambiavano baci affettuosi, segno di un’intesa che sta nascendo e gonfiandosi a vele spiegate? La coppia non ha ancora confermato la cosa, soprattutto perché Sara ieri è partita per la montagna a trascorrere le vacanze natalizie.

Ha pubblicato un video anonimo senza soggetto inquadrato con alcuni flash prima dal treno che la porta allo stabilimento e poi direttamente dalle piste da sci. Il vagone del treno è deserto, anche nella seggiovia che la porta in quota e la carrozza in centro alla cittadina sciistica non sono inquadrate frontalmente.

Con chi sarà fuggita in vacanza Sara? Lei si limita a scrivere: “Christmas mood ❄️ Souvenir de vacances”. Vedremo se ci concederà qualche particolare di queste giornate sulla neve.